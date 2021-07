Eldor Shomurodov è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore della Roma.



Il vertice di ieri tra i dirigenti giallorossi e quelli del Genoa ha infatti scaturito la proverbiale fumata bianca, con gli interlocutori che hanno raggiunto un'intesa di massima per il passaggio del 26enne uzbeko dalla Liguria alla Capitale. Come era prevedibile di fronte ad una richiesta iniziale di 20 milioni da parte del Grifone e ad una proposta di 15 milioni messa sul tavolo dai romanisti, l'accordo è arrivato a metà strada: Shumorodov arriverà alla corte di José Mourinho per una cifra complessiva attorno ai 18 milioni di euro.



Una somma che tuttavia non verrà versata subito e per intero nelle casse dei rossoblù. La punta centroasiatica sbarcherà infatti ufficialmente a Roma in prestito con diritto di riscatto. Grazie al raggiungimento di una serie di bonus legati a gol e presenze, però, tale opzione diverrà di fatto un obbligo facilmente raggiungibile per i giallorossi. Al Genoa verrà inoltre garantita una percentuale sul valore dell'eventuale futura rivendita dell'attaccante.



La trattativa potrebbe chiudersi definitivamente già oggi, con il giocatore atteso poi nelle ore successive dalle visite mediche preliminare alla firma sul suo nuovo contratto.