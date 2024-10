Genoa, sì a Balotelli: si chiude. Fissate le visite mediche

Fumata bianca per l'arrivo di Mario Balotelli al Genoa. La trattativa che porterà l'ex attaccante della Nazionale nel club rossoblù si è sbloccata - dopo diversi giorni di stallo - e le parti hanno finalmente trovato l'accordo per riportare in Italia l'attaccante 34enne, reduce dall'esperienza in Turchia con l'Adana Demirspor. Chiusura in serata.- Con molta probabilità già nellaBalotelli sbarcherà a Genoa, dove sosterrà le visite mediche e poi firmerà l'accordo che lo legherà al club rossoblù.

con uno stipendio che dovrebbe aggirarsi intorno ai 400 e i 500 mila euro lordi, in base a bonus e presenze. All'interno dell'accordo è anche presente una clausola per lo svincolo del giocatore in determinati casi e condizioni., che si era speso così in conferenza stampa: "Arrivo di Balotelli? Sì, assolutamente. E’ un giocatore svincolato, che conosco e per il quale parla da sé la storia. E’ un ragazzo con ancora motivazione e fuoco che gli servirebbe per fare ancora bene. Ma come ho detto prima in questo momento, vista la partita di domani e per i miei ragazzi, è riduttivo parlare di chi non c’è. La società sa qual è il mio pensiero, è chiaro a tutti. Sono due o tre settimane che si parla di alcune situazioni e siamo un po’ in ritardo".

Chissà quali sono le reali condizioni fisiche del 34enne Super Mario, svincolato dopo l'esperienza all'Adana Demirspor. Inizialmente davanti Balo potrebbe essere la prima alternativa a Pinamonti ed Ekhator, ma non è escluso che alla lunga possano anche giocare insieme lui e l'arciere di Cles. Inoltre, come giocatore offensivo il Genoa ha preso un altro svincolato: l’ex Cagliari Gastón Pereiro ha firmato un contratto fino a giugno, esattamente come quello pronto per l'ex Inter, Milan e Liverpool.