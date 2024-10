Genoa, Zangrillo su Balotelli: "La mia è una preferenza romantica, ma serve anche quella tecnica. Oggi decidono"

di nuovo in Serie A? Oggi ci saranno a Genova diversi incontri che potranno definire il futuro dell'attaccante e vedrano come protagonista assoluto l'amministratore delegatoSarà lui ad incontrare prima lo staff tecnico guidato dae poi l'entourage del giocatore per comunicare la sua decisione finale. Sul tavolo c'è un contratto fino a fine stagione da 250mila euro più bonus, ma ancora non è arrivato il semaforo verde.La scelta potrebbe invece arrivare nel pomeriggio di oggi come confermato dal presidente. Intervenendo a margine dell'Assemblea della Lega Serie A il numero 1 rossoblu ha confermato come abbia comunicato a Blazquez il suo parere positivo all'operazione.

"Sapete bene che non dipende da me. Quello che ho detto nei giorni scorsi è chiaro, io ho espresso soltanto un sogno romantico. Poi però questo sogno deve rispondere anche a una indicazione tecnica e in questo caso non sta a me dirlo. Al momento ne so tanto quanto voi, ne parliamo all'uscita magari ci sono novità".