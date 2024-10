Getty Images

Genoa, Zangrillo: "Balotelli? Ne so tanto quanto voi..."

25 minuti fa



La telenovela tra il Genoa e Mario Balotelli non ha ancora conosciuto la parola fine. E non è chiaro capire quale essa sia.



Nel frattempo del possibile approdo in rossoblù del centravanti bresciano ne ha parlato pubblicamente il presidente del Grifone, Alberto Zangrillo, all'uscita da una riunione svoltasi in mattinata in Lega Calcio a Milano: "Personalmente ho espresso quello che per me è un sogno romantico - ha dichiarato Zangrillo - ma il suo arrivo non dipende da me. Io so tanto come voi...".



Nei giorni scorsi il presidente del Genoa si era in più occasioni sbilanciato circa l'auspicio personale che Supermario possa vestire la maglia rossoblù.