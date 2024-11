Getty Images

Genoa, si ferma Ekhator. Con il Cagliari Balotelli può debuttare da titolare

Marco Tripodi

16 minuti fa



La lunga sosta per le nazionali, oltre al ribaltone in panchina con Patrick Vieira che ha preso il posto dell'esonerato Alberto Gilardino, ha regalato al Genoa anche la possibilità di recuperare alcuni dei tantissimi infortunati che ne hanno condizionato la prima parte di stagione.



Contro il Cagliari domenica potrebbero ritrovare un posto nell'elenco dei convocati Mattia Bani, David Ankeye, Brooke Norton-Cuffy, Vitor Vitinha e Junior Messias, tutti assenti da molto tempo ma ormai pronti per mettersi a disposizione del nuovo mister. Guai fisici alle spalle anche per Johan Vázquez, perno della retroguardia rossoblù costretto a saltare il doppio impegno transoceanico con il Messico a causa di un problema muscolare che però appare ormai del tutto smaltito.



A. tanti sorrisi fanno però da contraltare anche un paio di smorfie, lasciate in dote dalle nazionali giovanili azzurre. Sia Jeff Ekhator che Fabio Miretti, impegnati nei giorni scorsi rispettivamente con l'Under 19 e con l'Under 21 dell'Italia, hanno accusato piccoli acciacchi che ne mettono seriamente in dubbio la presenza domenica. Particolarmente pesante appare soprattutto l'eventuale defezione del giovane attaccante italo-nigeriano. Nel reparto avanzato infatti Vieira ha praticamente gli uomini contati. Né Messias, né tantomeno Ankeye e Vitinha appaiono infatti in grado di poter partire titolari, visti i lunghi periodi di stop a cui tutti e tre sono stati costretti. Con anche Caleb Ekuban ancora bloccato in infermeria l'unico altro attaccante di ruolo da poter schierare al fianco di Andrea Pinamonti resta così Mario Balotelli.



L'ex centravanti di Milan e Inter è ancora alla ricerca del suo debutto dal primo minuto in maglia rossoblù, dopo aver giocato qualche scampolo di gara contro Parma e Como. La sua condizione atletica è ancora lontana dall'essere quella ottimale ma la benzina messa nel motore nelle ultime due settimane potrebbe convincere Vieira a schierarlo dal primo minuto per poi magari sostituirlo nella ripresa.