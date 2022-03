Altra buona notizia in arrivo dall'infermeria del Genoa per Alexander Blessin, che oltre ad Albert Gudmundsson e Silvan Hefti, recupera un'altra pedina in vista del Torino.



Dopo un mese di assenza, ieri è tornato ad allenarsi insieme al resto dei compagni Roberto Piccoli. L'attaccante arrivato in prestito a gennaio dall'Atalanta, finora in maglia rossoblù ha disputato appena 43 minuti, nei finali delle gare contro Roma e Salernitana, saltando i successivi quattro impegni per un problema muscolare.



Il 21enne lombardo tornerà dunque a disposizione per l'impegno di domani sera contro i granata, curiosamente l'unica squadra a cui ha segnato in questa stagione, anche se durante la militanza in nerazzurro. Lo scorso 21 agosto, giorno del primo turno di Serie A, Piccoli entrò in campo a pochi minuti dal 90°, siglando il gol della vittoria orobica in pieno recupero.