Genoa, suggestione per la porta: idea de Gea

La ricerca di un portiere da parte del Genoa non ha ancora prodotto risultati.Salutato ormai quasi un mese fa Josep Martinez, passato all'Inter per 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus, a due settimane dal debutto ufficiale in Coppa Italia i rossoblù non sono riusciti ad individuarne il sostituto.Sfumati per motivi diversi i vari, sondate ma per il momento non battute le piste italiane che portano ai vari, il Grifone starebbe ora facendo un pensiero su di un nome di assoluta suggestione:

Secondo quanto riferisce Sky Sport ci sarebbe anche il 33enne spagnolo ex Manchester United nella lista della spesa di Villa Rostan. A favorire l'eventuale arrivo di de Gea sarebbe, condizione in cui versa dal giugno 2023. Proprio il fatto di essere lontano dai campi da così tanto, tuttavia, costituisce un elemento di incertezza circa la condizione fisica del giocatore.