Allo scoccare della mezzanotteUno stemma il cui restyling era stato annunciato da tempo e che ora è stato reso pubblico., rispetto alla versione precedente, sono minime ma significative e, da sempre simbolo per antonomasia del club più antico d'Italia e, prima ancora, della città che rappresenta. Il rapace giallo continua a campeggiare al centro dello scudo metà rosso e metà blu sovrastato dall'immancabile croce rossa di San Giorgio ma ne viene modificato l'aspetto. A cominciare dallo struttura meno corpulenta e più atletica, anche se la modifica più grande riguarda le sue estremità. Gli artigli sono stati resi più affilati, le ali più aperte e la coda, prima rivolta verso il basso, ora punta in direzione opposta. Quasi a voler rimarcare le ambizioni di un club desideroso di ritrovare sul campo quella categoria appena perduta.Insomma una rivisitazione dei dettagli e non un stravolgimento, che lo stesso club descrive così nella nota che ha accompagnato la presentazione del nuovo logo: "Dall’inizio, per sempre., valorizzando al contempo la propria storia., in modo semplice ma incisivo. La struttura dello scudetto viene preservata, le curve e la punta ammorbidite e il contorno acquisisce maggiore eleganza. Al centro spicca il nuovo Grifone, dalle forme sinuose e snelle: ali spiegate, coda rivolta verso l’alto, sguardo combattivo e artigli affilati.. Dall’inizio, per sempre".