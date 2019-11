Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese, Thiago Motta ha dichiarato: "Ci aspettiamo un avversario durissimo, dovremo essere una squadra che darà tutto".



SUI GIOCATORI PIU' IMPEGNATI - "Hanno reagito benissimo. Dopo la Juve abbiamo avuto alcuni giorni per riposare, affronteremo la gara con l'Udinese come le altre due. Sarà come una finale".



SULLA FORMAZIONE - "Difensiva o offensiva? Dipende, ognuno ha il suo punto di vista. Cerco di schierare chi può portare qualcosa di più alla squadra".



SUL TURNOVER - "Perchè no? Scenderanno in campo i giocatori che staranno meglio".



SU LERAGER - "Può giocare sia a centrocampo che più avanti. Ha qualità, può prendere la palla e attaccare la profondità".