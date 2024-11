Genoa, UFFICIALE: Gilardino esonerato. Si attende l'annuncio per Vieira

. La società ringrazia mister Gilardino per i traguardi raggiunti insieme nel corso degli anni e gli augura il meglio per la propria carriera": con queste poche righe, comparse sui canali ufficiali del club rossoblù, il Genoa ha comunicato poco prima delle ore 17 l'esonero di Alberto Gilardino.La notizia, nell'aria già dalla tarda mattinata, ha dunque assunto i crismi dell'ufficialità dopo che lo stesso allenatore piemontese si era allontanato definitivamente nel primo pomeriggio dal centro sportivo di Pegli assieme al suo vice Dario Dainelli. A dirigere l'allenamento odierno avevamo nel frattempo provveduto il preparato atletico Alessandro Pilati e il collaboratore tecnico Roberto Murgita.

Il tecnico di Biella era infatti subentrato ad Alexander Blessin il 7 dicembre 2022, centrando subito la. Nella stagione successiva aveva conquistato una, collocando il Grifone all'undicesimo posto in classifica. In totale il bottino di Gilardino sulla panchina rossoblù parla di 32 vittorie, 23 pareggi e 24 sconfitte in 79 partite tra A, B e Coppa Italia. I gol segnati sono stati 104 a fronte dei 95 incassati.