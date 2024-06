Genoa, UFFICIALE: un attaccante torna in Polonia a titolo definitivo

Operazione in uscita per il Genoa che inizia ad alleggerire il suo pesantissimo organico. Nella mattinata odierna, club della prima divisione polacca, ha annunciato sui propri canali ufficiali ilL'attaccante classe 2023, fratello e pari ruolo di Adam, protagonista di recente a Euro 2024 con la nazionale biancorossa, lascia il Genoa tre anni dopo il suo sbarco in Liguria. Un'esperienza, quella in rossoblù, non certo indimenticabile per la giovane punta nativa di Cracovia. Dopo una prima stagione d'apprendistato, nella quale, Buksa comincia un lungo peregrinare che lo porta in prestito in Belgio, al Lovanio prima e allo Standard Liegi poi, e in Austria, al WSG Tirol. Avventure nelle quali non riesce mai ad affermarsi, mettendo assieme soltanto qualche presenza con le rappresentative giovanili dei vari club.

Ora il ritorno in patria, con l'addio definitivo al Genoa e la speranza di poter riprendere una carriera che in molti prospettavano importante.