Ex Genoa, UFFICIALE: Blessin si accasa in Germania

. Anche se forse sarebbe più corretto dire che ci va per la prima volta.L'ex tecnico del Genoa, diventando ufficialmente il nuovo allenatore del club di Amburgo. Per Blessin, reduce da un'ottima annata in Belgio con il Saint-Gilloise, trascinato alla vittoria della coppa nazionale e al secondo posto in campionato, si tratta del primo incarico della carriera nella sua Germania."Il St. Pauli ha un’incredibile attrattiva non solo in Germania, ma anche a livello internazionale - ha dichiarato il trainer - Il club rappresenta valori chiari e un lavoro ambizioso nel mondo dello sport professionistico. Pertanto,Vogliamo affrontare questa sfida con determinazione e unità.".

52 anni, ex attaccante,Pur non riuscendo a evitare la retrocessione in Serie B, venne riconfermato alla guida del Grifone anche per la stagione successiva. La sua esperienza in Liguria si concluse però già prima della fine dell'anno, venendo a sua volta esautorato nel dicembre successivo.