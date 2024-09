Genoa, un mercato 'Made in Italy': sette acquisti su nove sono nostrani

In principio fu la squadra degli inglesi. Poi arrivarono a intervalli più o meno regolari il Genoa degli uruguaiani, quello dei tunisini, degli argentini, degli slavi e dei nordici. Ora, il club più antico d'Italia sembra aver preso un'altra via. Decisamente meno esotica.La campagna acquisti appena giunta al termine ha infatti evidenziato un dato quando meno curioso. Soprattutto se raffrontato con una tendenza generale che vede ormai da anni il nostro calcio sempre più affetto da esterofilia.presentatisi a partire da luglio alla corte di Alberto Gilardino,. A fare da eccezione alla regola sono l'esterno inglesee il giovane trequartista israeliano. Con quest'ultimo, peraltro, candidato a esibirsi più in Primavera che in prima squadra.

Tutti gli altri sei arrivi sono invece italianissimi. A cominciare dal portiereper arrivare fino al centravanti, prelevati rispettivamente da Atalanta e Sassuolo. A far loro compagnia ci sono poi il centrocampista, prestato dalla Juventus, e il laterale destroex Napoli. Non del tutto inediti ma comunque nuovi rispetto alla passata stagione sono infine anche i profili di, giovani promesse cresciute nel vivaio rossoblù, tornate all'ovile dopo i prestiti a Reggiana, Ascoli e Pescara e ora inseriti in pianta stabile nell'organico di mister Gilardino.

Forze nostrane che tuttavia non permettono al Genoa di abbassare al di sotto del 50% la presenza di stranieri nella propria rosa. Attualmente, infatti, i non italiani dei rossoblù sono 15 su 27. Una cifra comunque in ribasso rispetto alla media che si registra complessivamente in Serie A.Forse è prematuro è non del tutto corretto parlare di. Eppure la strada intrapresa dal club di Villa Rostan sembra portare proprio in quella direzione.