Genoa, il riepilogo finale del mercato estivo 2024

si può riassumere in queste cifre il movimentato mercato estivo del Genoa.Un Genoa attivo soprattutto sul fronte uscite, visti i. Un parco giocatori mostruoso che gli inquilini di Villa Rostan sono riusciti a sfoltire in maniera importante, piazzando altrove oltre venti calciatori. Non tutte le cessioni hanno avuto però lo stesso peso. Se quelle dei vari Yeboah, Czyborra, Hefti e compagnia cantando sono state vissute come liberazioni anche dagli stessi tifosi, oltre che dai cassieri rossoblù,in chi teme di non poter rivedere il Grifone volare come nella passata stagione. Anche perché se i primi due sono stati sostanzialmente sostituiti con, già capaci di farsi apprezzare nelle loro prime apparizioni in Liguria, colui che non deve far rimpiangere il folletto islandese di fatto non è arrivato.

Per il resto ogni altra cessione è stato compensata. Già detto di portiere e centravanti, in difesa il giovaneè stato promosso in prima squadra dopo la positiva esperienza alla Reggiana, sostituendo almeno numericamente il non riscattato. Percorso simile a quello compiuto dal coetaneo, tornato all'ovile dopo la positiva stagione al Pescara. In mezzo al campo con l'addio al calcio disi è puntato sullo juventinomentre sulle fasce sono arrivatidal Napoli e l'ingleseunico straniero portato a Pegli in questo bimestre, assieme al trequartista israeliano, destinato però a fare la spola tra la prima squadra e la Primavera.

Un capitolo a parte lo meritano infine le sei operazioni di riscatto dei cartellini di giocatori già domiciliati in rossoblù e adesso diventati genoani a tutti gli effetti. Rientrano in questa categoria l'attaccante portogheseil trequartista brasiliano, il difensore belga, il centrocampista, i mediani norvegesiQuesto il riepilogo di tutte le operazioni:Marcandalli (Reggiana, fine prestito)Zanoli (Napoli, prestito con diritto di riscatto)Gollini (Atalanta, prestito con diritto di riscatto)Brooke Norton-Cuffy (Arsenal, definitivo)

Pinamonti (Sassuolo, prestito con diritto di riscatto)Miretti (Juventus, prestito secco)Kasa (Maccabi Haifa, prestito con diritto di riscatto)Marcandalli (Reggiana)Accornero (Pescara)Messias (Milan)Malinovskyi (Marsiglia)Vitinha (Marsiglia)De Winter (Juventus)Thorsby (Union Berlino)Bohinen (Salernitana)Buksa (Gornik Zabrze, definitivo)Coda (Sampdoria, definitivo)Boci (Feralpisalò, definitivo)Czyborra (WSG Tirol, prestito)Aramu (Mantova, prestito con diritto di riscatto)Martinez (Inter, definitivo)Yeboah (Minnesota United, definitivo)Hefti (Amburgo, definitivo)

Portanova (Reggiana, prestito con obbligo di riscatto)Retegui (Atalanta, definitivo)Jagiello (Lech Poznań, definitivo)Puscas (Bodrumspor, definitivo)Gudmundsson (prestito con diritto di riscatto)Fini (Excelsior, prestito secco)Favilli (Bari, prestito)Spence (Tottenham)Cittadini (Atalanta)Haps (Venezia)StrootmanCassata