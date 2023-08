Squadra che vince non si tocca. Una regola che vale nello sport ma che, a quanto pare, resta intatta anche in economia. L'esempio più lampante arriva dalche, dopo gli ottimi risultati ottenuti in campo e fuori nella passata stagione, hanno deciso di rinnovare la propria collaborazione.Anche in occasione del campionato ormai prossimo al via, i giocatori rossoblù porteranno sul petto comeil logo della compagnia crocieristica terzo al mondo per numero di passeggeri mobilitati in un anno.“Ci tenevamo in modo particolare al rinnovo della sponsorship - ha dichiarato il DG del Grifone, Flavio Ricciardella - e siamo felici di annunciare il raggiungimento di questo risultato, in una stagione in cui peraltro il tema del mare ricorre con forza sulle nuove divise da gioco.. Siamo riconoscenti alla compagnia per avere tracciato la rotta ancora verso il nostro club, consapevoli dell’importanza che MSC Crociere riveste nella promozione turistica e territoriale della città di Genova e della regione Liguria”.“Nel fare i complimenti a società e tifosi per il ritorno in Serie A - gli fa eco Leonardo Massa, managing director di MSC Crociere -. L’obiettivo è quello di rafforzare sia il posizionamento ad alto livello di MSC Crociere nel mondo sportivo, sia lo stretto legame coltivato dalla Compagnia con i territori e le città in cui opera. La sponsorizzazione del Genoa contribuisce, in particolare, a rinsaldare ulteriormente il forte rapporto tra MSC Crociere e la città di Genova, capitale dello shipping italiano e Mediterraneo, che rappresenta da sempre il principale porto della nostra Compagnia a livello internazionale”.