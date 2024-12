Genoa, Vieira: "Abbiamo incontrato Dan Sucu: ci sarà stabilità"

Getty Images

E’ stata una settimana chiave per il: è finita l’era di 777 Partners e ne è iniziata una nuova. Del passaggio di proprietà non avrebbe potuto non parlarneAbbiamo incontrato Dan Sucu stamattina. Questa è una giornata importante per la società.e lavorano in società. I giocatori l’hanno preso bene perché ancora una volta porta stabilità ed è importante per chi lavora per il Genoa. Detto ciò noi siamo professionisti e il lavoro ogni giorno non cambia".

“Le garanzie sono il direttore eLa stabilità è una cosa importante e questo non cambierà il futuro".– “Giocano perbasta vedere che squadra e che allenatore hanno. Sarà una sfida difficile, ma ci siamo allenati bene in settimana e siamo pronti”."Ekhator e De Winter hanno fatto gli ultimi due allenamenti in squadra, ma è troppo presto.Anche quando era entrato contro il Milan ha lavorato per la squadra. Ha la nostra fiducia. Ora deve giocare e far vedere il suo talento. Sta crescendo e questo è un bene per la squadra

"Sono felice della partita fatta a Milano. Il punto è meritato. Noi vogliamo sempre fare un passo in avanti e lo abbiamo per questa partita. So che la squadra ha ancora tanto da fare meglio, ci vorrà tempo. Giochiamo con un po’ più di fiducia, dal punto di vista offensivo possiamo fare meglio però fare gol è la cosa più difficile da fare nel calcio. I ragazzi si trovano meglio in campo. Dobbiamo continuare a lavorare come nelle ultime settimane per essere più forti. Di sicuro vogliamo fare più gol".