Chi è Dan Sucu, il nuovo proprietario del Genoa

Getty Images

. L’imprenditore rumeno, conosciuto come fondatore di Mobexpert (importante marchio di mobili in Romania e tra le prime dodici aziende europee del settore, con posizione preminente nell’Est europeo), ha acquisito il 77% del capitale del club ligure.. L’imprenditore rumeno, tramite un proprio veicolo d’investimento, ha sottoscritto per intero l’aumento di capitale, ottenendo in cambio una partecipazione del capitale sociale nell’intorno del 77% del Genoa CFC, lasciando in minoranza i precedenti soci. Șucu è una figura di spicco nel panorama economico internazionale e presidente della Confederația Patronală Concordia, l’equivalente di Confindustria in Romania. La proposta, strutturata e altamente strategica, consentirà di sottoscrivere integralmente l’aumento di capitale, fornendo al club le risorse necessarie per rafforzare le proprie ambizioni sportive".

, il più grande marchio di arredamento in Romania che ha a disposizione con oltre 2200 dipendenti. Ma non solo,. Per il 61enne imprenditore non è il primo investimento all’interno del mondo del calcio: prima di acquisire quest’oggi del 77% del capitale della società ligure,- appassionato collezionista di automobili e moto, pure quelle appartenute a personaggi come Al Capone, Sammy Davis Jr, Elton John -. In Romania, Sucu ha investito ottimamente le proprie risorse, investendo nello sviluppo di infrastrutture al passo coi tempi moderni e ottimizzando gli introiti nell’accademia giovanile che, allo stato attuale dei fatti, conta circa 700 atleti. Sucu è fortemente interessato al mondo del calcio, inteso come uno strumento sociale che possa coinvolgere giovani e ragazzi di tutte le età e che possa promuovere valori importanti come l’inclusione e la crescita personale.