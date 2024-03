Genoa, Vitinha: 'Il mio futuro? Non so se resto...'

Vitinha, attaccante del Genoa, parla ai microfoni di Sky Sport dopo la partita persa con il risultato di 3-2 dalla squadra di Alberto Gilardino contro il Monza di Raffaele Palladino, nella quale ha segnato la prima rete in Serie A: "Siamo entrati un po' male ma la nostra reazione è stata molto buona, non è stato sufficiente per vincere ma dobbiamo continuare così".



Infine, sul mercato: "Non so se resterò al Genoa, dipende da molte cose. Mi piace molto stare qui, vedremo".



Vitihna, attaccante portoghese classe 2000 di proprietà del Marsiglia, è arrivato al Genoa durante il mercato di gennaio, con la formula del prestito, con opzione di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Per ora, per lui, il bilancio è di 5 partite e una rete.