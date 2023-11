Bagno di folla per tre giocatori del Genoa questa sera a Chiavari.Josep Martinez, Ruslan Malinovskyi ehanno presieduto l'inaugurazione di un nuovo store a tinte rossoblù, dispensando foto e autografi alle migliaia di tifosi accorsi nel centro storico della cittadina rivierasca. “Sinceramente non mi aspettavo tutto questo affetto - ha ammesso il difensore italiano - Mentre venivamo qui in macchina. Siamo contenti.Il 25enne pugliese è tornato sulla sfortunata gara di domenica, persa in pieno recupero. Sappiamo di aver fatto una buona partita ma non è bastato per vincere e sicuramente proveremo a rifarci, anzi dovremmo rifarci, in casa la prossima partita contro l'Empoli".sul suo rientro in squadra dopo un lungo periodo trascorso tra infortuni e riabilitazione, Vogliacco ha aggiunto: "Voglio dimostrare di essere pronto e di poter ripagare la fiducia del mister e della società e di poter essere importante per la squadra anche in questa categoria. Per questo sto lavorando tanto"Allo Stirpe, ancora una volta, il Grifone ha perso punti preziosi nei minuti finale della partita. Un copione che sembra ripetersi troppo spesso: “Stiamo lavorando con il mister per far sì che non riaccada. Siamo dispiaciuti perchéIn settimana lavoriamo tanto e con serenità anche dopo gli allenamenti, agendo in maniera individuale sugli aspetti da migliorare”.Cresciuto con i consigli di Sinisa Mihajlovic in casa (sua moglie Virginia è la figlia dell'ex difensore serbo), Vogliacco rivela quali sono stati gli altri grandi esempi da cui ha cercato di prendere spunto: “Mi piaceva molto la sua mentalità quando andavo ad allenarmi con la prima squadra della Juve., sempre ai tempi in cui ero in bianconero. Insomma due grandi campioni”Una battuta, infine, sul clima che si respira all'interno dello spogliatoio rossoblù: "Il mister poi è una persona per bene che intendiamo seguire sempre”.