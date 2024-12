Getty Images

Genoa, Zangrillo: "Cessione del club condotta da Blasquez. I tifosi sono sempre la cosa più importante"

un' ora fa



Il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo ha parlato a margine dell'Assemblea di Lega in programma oggi a Milano e che potrebbe portare all'elezione del nuovo presidente di Lega. Inevitabile un breve passaggio sul passaggio di proprietà con Dan Sucu divenuto il nuovo proprioetario del club avendolo acquistato da 777 Partners nella giornata di mercoledì.



CESSIONE - “È stata un’operazione condotta e portata a termine dal nostro amministratore delegato (Blasquez ndr.), e per me non è opportuno che io la commenti in questa sede".



TIFOSI - "I tifosi? Sono sempre la cosa più importante”