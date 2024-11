Getty Images

Genoa, Zangrillo sicuro: "Balotelli e Vieira si abbracceranno davanti a me"

Marco Tripodi

59 minuti fa



Il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, non ha dubbi: "Balotelli e Vieira si abbracceranno davanti a me".



Nel giorno dell'ufficializzazione dell'ingaggio di Patrick Vieira come nuovo tecnico del Grifone, il tifoso numero uno del club più antico d'Italia sembra voler tranquillizzare chi teme che i pessimi precedenti tra l'allenatore francese e l'attaccante italiano possano avere strascichi anche in rossoblù: “Balotelli è un persona intelligente - ha detto Zangrillo a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università San Raffaele a Milano - e anche il nuovo allenatore sono certo che sia una persona intelligente. Sono sicuro che convivranno benissimo”.