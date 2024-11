Getty Images

Genoa, dietro la scelta di Vieira potrebbe esserci un indizio sulla nuova proprietà

13 minuti fa



Potrebbe esserci un clamoroso risvolto societario dietro alla decisione del Genoa di sostituire l'esonerato Alberto Gilardino con Patrick Vieira. Questa almeno è la ricostruzione che fa questa mattina Tuttosport nell'interrogarsi circa i motivi che hanno portato alla clamorosa rottura di ieri.



NOME GROSSO - Oltre ai modi e ai tempi in cui è avvenuta la cacciata di Gilardino, a sorprendere non poco è anche il profilo di colui che lo sostituirà. Vieira è infatti un allenatore dall'ingaggio pesante, 1,4 milioni netti a stagione per due anni con l'opzione per il terzo, e non rappresenta certo una soluzione di ripiego né tantomeno economicamente vantaggiosa, soprattutto per una società in piena crisi finanziaria e sull'orlo della cessione. Secondo il quotidiano piemontese, che cita non meglio definiti rumors provenienti da Oltralpe, la scelta di puntare sull'ex centrocampista francese sarebbe dunque dettata dai legami che lo stesso ha con il miliardario transalpino Todd Boehly, suo patron allo Strasburgo nelle ultime due stagioni.