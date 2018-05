Potrebbe essere completamente nuova la batteria di portieri di cui potrà disporre il Genoa nella prossima stagione.Il lombardo ha diverse richieste in Serie B, in particolare dal Bari, suo vecchio club, ma la sua esperienza ed affidabilità potrebbe far comodo anche a molte squadre di A. Il ceco, praticamente mai utilizzato in rossoblù, è invece in scadenza di contratto e arrivato alla soglia dei 25 anni vorrebbe comprensibilmente tornare ad essere protagonista su un prato verde. Tanto più che con l'arrivato quasi certo dello sloveno Vodisek per lui le possibilità con il Grifone si restringerebbero ulteriormente.Secondo l'edizione odierna di Repubblica-Genova l'agente di Zima avrebbe già intavolato contatti piuttosto fitti con una non meglio specificato società del