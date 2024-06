AFP via Getty Images

Georgia agli ottavi di Euro 2024: premio di 10 milioni da Ivanishvili, che ne promette altrettanti per battere la Spagna

Cristian Giudici

22 minuti fa



Grazie ai gol di Kvaratskhelia e di Mikautadze la Georgia ha battuto 2-0 il Portogallo e, classificandosi come seconda tra le migliori terze, si è qualificata agli ottavi di finale a Euro 2024. Per premiare la nazionale allenata dal francese Willy Sagnol, il miliardario georgiano Bidzina Ivanishvili ha annunciato una ricompensa da 10 milioni di dollari. Cifra che raddoppierà a 20 milioni di dollari in caso di vittoria contro la Spagna. L'appuntamento è fissato a domenica 30 giugno con calcio d'inizio alle ore 21 a Colonia.



CHI E' - Ivanishvili (classe 1956) è l'uomo più ricco della Georgia con un patrimonio stimato in 4,8 miliardi di dollari, equivalente a quasi un terzo del PIL georgiano. Ha un passato nel mondo della politica, infatti dopo aver vinto le elezioni è stato il primo ministro della Georgia dall'ottobre del 2012 al 20 novembre 2013 (quando rassegnò le dimissioni) con al suo fianco come vice-premier l'ex difensore del Milan, Kakhaber Kaladze, poi diventato sindaco della capitale Tbilisi.