Napoli, De Laurentiis: "Kvaratskelia? Gli faremo un'offerta. Ma se gliele fa anche il presidente dell'Eca..."

Non doveva parlarealla presentazione del nuovo allenatore del, Antonio. Ma, imbeccato dal mister, il numero uno del club ha risposto alle domande dei cronisti presenti e fatto luce sulle due situazioni più scottanti del mercato degli azzurri, quelle che riguardano Giovannie KvichaQueste le sue parole.“Giovanni è un giocatore e un uomo straordinario. Posso capire che si sia sfastidiato nelle ultime partite per tutto quello che è successo, posso capire si sia sentito abbandonato. Ma per noi non è possibile abbandonare un giocatore e un uomo come lui. Si sa, i calciatori sono giovani, carichi e altrettanto velocemente si possono scaricare. Magari l’avventura con la Nazionale riesce a produrre risultati. Magari dopo il pareggio fortunoso con la Croazia si sono rasserenati tutti”.

“Su Kvara il discorso è semplice. Abbiamo un contratto con lui, mi siederò con la mia dirigenza, con lui e il suo agente e gli faremo una proposta di cambio contrattuale. Non vedo problemi. Un problema potrebbe essere per quelli che, contra legem, fanno contratti e offerte senza essere autorizzati dai club di appartenenza. per cui uno, se volesse, potrebbe anche richiamarli all'ordine. E se lo fa poi il presidente dell’Eca che dovrebbe presiedere più che comandare... (il riferimento è al presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, ndr). Ma ormai a 75 anni non mi meraviglio di chi è corretto e chi no, io cerco sempre di esserlo per mia natura"