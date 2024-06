Getty Images

Ladiva a caccia dei punti che potrebbero valere gli ottavi di finale dicontro ildi. Dopo la sconfitta per 3-1 all’esordio contro la Turchia, la nazionale georgiana ha trovato il pari per 1-1 contro la, che ha lasciato ancora aperto il discorso qualificazione. Dal canto suo, il Portogallo si presenta alla sfida con la tranquillità di chi ha già conquistato non solo la qualificazione ma è anche certo del primo posto in classifica.(5-3-2): Kakabadze, Gvelesiani, Kashia, Lochoshvili, Dvali; Chakvetadze, Kochorashvili, Kiteishvili; Mikautadze, Kvaratskhelia.

(3-5-2): Diogo Costa; Antonio Silva, Danilo, Goncalo Inacio; Dalot, Joao Neves, Conceicao, Palinha, Pedro Neto; Ronaldo, Joao FelixPartita: Georgia-Portogallo.Data: mercoledì 26 giugno 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 21:00.Canale TV: Rai Uno, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213).Streaming: RaiPlay, Sky Go, NOW.