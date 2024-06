Georgia-Portogallo: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

(mercoledì 26 giugno 2024 con calcio d'inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per la terza e ultima giornata del Gruppo F nella fase a gironi di Euro 2024. Si gioca a Gelsenkirchen in contemporanea con l'altra partita del girone: Repubblica Ceca-Turchia. Arbitra lo svizzero Sandro Scharer, assistito dal connazionale Bekim Zogaj e dal tedesco Stefan Lupp, con l'ucraino Mykola Balakin quarto uomo e Fedayi San al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Gvelesiani, Kashia, Kochorashvili, Kverkvelia e Mekvabishvili da una parte; Francisco Conceiçao e Joao Palhinha dall'altra. Dove è assente per squalificato l'attaccante del Milan, Rafael Leao.

Partita: Georgia-Portogallo.Data: mercoledì 26 giugno 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 21:00.Canale TV: Rai Uno, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213).Streaming: RaiPlay, Sky Go, NOW.- Georgia-Portogallo viene trasmessa su Rai Uno in chiaro e da Sky: gli abbonati all'emittente satellitare possono seguire la partita in diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213); in Diretta Gol insieme all'altra partita del girone (Repubblica Ceca-Turchia) su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. In streaming l'evento è disponibile su Sky Go e su NOW.

- Telecronaca affidata a Stefano Bizzotto con commento tecnico di Daniele Adani sulla Rai. Su Sky c'è Davide Polizzi con commento tecnico di Fernando Orsi, Andrea Marinozzi in Diretta Gol.(5-3-2): Mamardashvili; Shengelia, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Gocholeishvili; Chakvetadze, Kochorashvili, Kvaratskhelia; Mikautadze, Zivzivadze. CT Sagnol.(4-3-3): José Sá; Nelson Semedo, Antonio Silva, Danilo Pereira, Dalot; Joao Palhinha, Joao Neves, Matheus Nunes; Joao Felix, Cristiano Ronaldo, Francisco Conceiçao. CT Martinez.