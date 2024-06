AFP via Getty Images

Sfida tra deluse nelad Amburgo scendono in campoche dir si voglia, entrambe sconfitte al primo turno da. Serve mettersi in moto e portare a casa punti per coltivare la speranza delLa cenerentola Georgia si affida ancora a, la più quotata Cechia - all'ottava partecipazione agli Europei - arriva invece da una clamorosa rimonta subita dalche ha evitato un upset al debutto nella competizione.Mamardashvili, Kverkveliya, Kashia, Dvali, Kakabadze, Davitashvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Tsitaishvili, Mikautadze, Kvaratskhelia

Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Provod, Soucek, Jurasek, Cerny, Schick, Hlozek.