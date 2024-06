Georgia-Repubblica Ceca: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Scontro tra le deluse del gruppo F.si affrontano nella seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024 dopo il ko all'esordio.E' già un dentro o fuori per la nazionale di Sagnol e quella di Hasek. Nella prima gara, Kvaratskhelia e compagni sono usciti sconfitti dalla sfida con la Turchia, 3-1 con la perla di Arda Guler. I cechi, invece, si sono fatti rimontare dal Portogallo che ha vinto nei minuti di recupero con il gol finale di Francisco Conceiçao.Le due squadre ora cercano punti per tenere vive le possibilità di qualificazione alla fase a eliminazione diretta e potersi giocare tutto negli ultimi 90 minuti.

Di seguito tutte le info:: Georgia-Repubblica Ceca: sabato 22 giugno 2024: 15:00: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251): Sky Go, Now: Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Mekvabishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Tsitaishvili,; Kvaratskhelia, Mikautadze.. Sagnol.: Stanek; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Sulc, Soucek, Provod, D. Jurasek; Schick, Chytil.. Hasek.

- La partita fra Georgia e Repubblica Ceca si giocherà sabato 22 giugno 2024 al Volksparkstadion di Amburgo. Il calcio d'inizio è fissato alle 15:00.- La gara fra Georgia e Repubblica Ceca sarà trasmessa in esclusiva da Sky. Gli abbonati all'emittente satellitare potranno seguire la partita su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

- In streaming, Georgia-Repubblica Ceca sarà visibile tramite l'app gratuita Sky Go per abbonati Sky, scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile (pc, smartphone, tablet). In alternativa, si potrà seguire la sfida su dispositivi come tablet, smartphone, pc e notebook su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky.- La telecronaca di Georgia-Repubblica Ceca sarà affidata a Paolo Ciarravano su Sky.