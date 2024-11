Dalla Germania: il Bayern Monaco insiste per David. Gli scenari per Inter e Juventus

. L’attaccante del Lille ha scelto, da tempo, di non rinnovare il suo contratto con i francesi,e così le big di tutta Europa hanno iniziato a mettere il suo nome in cima alla lista dei desideri.Inter e Juventus ci pensano da mesi, ma devono fare molta attenzioneSecondo quanto riporta Sky Sports Deutschland,e starebbe spingendo per portarlo a Monaco di Baviera quest’estate.

Il Bayern, sempre stando alle notizie dalla Germania, sarebbe alla ricerca die, data l’incertezza sualla ricerca di più spazio, pensa a David per creare una coppia di altissimo livello.INTER E JUVENTUS - Anche II nerazzurri vorrebbero aggiungere David al reparto che, l’anno prossimo, p, mentre i bianconeri potrebbero trovare nel canadese, autore già di, un attaccante mobile, anche se le manovre della Juventus per il reparto offensivo potrebbero dipendere dal futuro diin scadenza nel 2026. Tuttavia, Cristiano Giuntoli ci strarebbe pensando anche per gennaio, per anticipare la concorrenza proprio come fatto l'anno scorso conpagato sei milioni dalI francesi, però, non hanno intenzione di abbassare le richieste e, per venderlo a gennaio, chiedono CLICCA QUI ).

Max Eberl has been following Jonathan #David for several years and has always kept an eye on him, including now at FC Bayern as revealed.



What makes him so interesting for Bayern is that the 24-year-old striker is most likely coming onto the market on a free transfer next… pic.twitter.com/AYDpAH1ize