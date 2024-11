Juventus, retroscena David: ha già parlato con Thiago Motta. Ecco la richiesta del Lille per gennaio

La Juventus è sempre più decisa: Jonathan David è il principale candidato per affiancare Dusan Vlahovic al centro dell'attacco bianconero e possibilmente già a paritre dal prossimo mercato invernale. Arkadiusz Milik non sta riuscendo a dare garanzie fisiche e, di fatto, Thiago Motta si sta trovando a dover gestire un'emergenza continua iniziata già dall'inizio del ritiro estivo. La punta serba non è insostituibile, ma sicuramente oggi non ha un'alternativa credibile e, anche per questo, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si sta muovendo per provare ad anticipare a gennaio il colpo che potrebbe essere a parametro zero in vista della prossima estate.

e quindi, già a partire dal prossimo febbraio, potrebbe essere libero di firmare un pre-contratto con chiunque voglia e che lo bloccherebbe in vista della prossima stagione. Giuntoli ha però capito la necessità di ampliare il reparto offensivo e, nonostante a parole certifichi che solo in difesa ci sarà un rinforzo importante, anche sulla punta canadese si sta muovendo con forza.con un'offerta cash a 6 mesi dalla scadenza contrattuale.

Il problema, oggi, è che la caratura di David rispetto a quella di Djalò è ampiamente differente. Il difensore portoghese arrivava da un infortunio al crociato e aveva zero minuti all'attivo. La punta, invece, è nonostante il contratto il centravanti titolare della squadra e lo ha dimostrato anche in Champions proprio contro i bianconeri. Per questo motivo, così come già fatto in estate,nonostante sia conscio dell'altissima probabilità di perderlo a zero.

La Juventus è convinta della bontà del profilo ed ora è soltanto questione di tempistiche e cifre economiche. David piace e piace parecchio al punto che, come riportato dal Corriere dello Sport,È successo proprio nell'immediato post-pareggio di Champions League nella serata di martedì, con l'italo brasiliano che ha ribadito il suo gradimento al canadese e gli ha prospettato e spiegato il suo modo di vedere il calcio e la fase offensiva.