Germania-Danimarca 0-0MARCATORIASSIST: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Sané; Havertz. Ct. Nagelsmann.: Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Maehle, Delaney, Hojbjerg, Bah; Eriksen, Skov Olsen; Hojlund. Ct. Hjulmand.ARBITRO: Michael Oliver (ENG)AMMONITIESPULSII GOL E LE AZIONI SALIENTI:Havertz pescato da un lancio di Rudiger, calcia sul secondo palo di destro, ma Schmeichel risponde ancora presenteSchlotterbeck ci riprova di testa, ancora Schmeichel a salvare il tiro vicino al palo

Kimmich ci prova dalla distanza e indovina un tiro all'incrocio, Schmeichel vola e salva la DanimarcaSchlotterbeck stacca di testa e insacca l'1-0 momentaneo, ma c'è un blocco irregolare di Kimmich in area. Gol annullatoLanon può sbagliare. Gli Europei in casa sono partiti bene per la formazione di Julian Nagelsmann, che ora si trova ad affrontare lanel match in programma alle, valido per gli ottavi di finale del torneo. I tedeschi arrivano sulle ali dell'entusiasmo fomentato dal grande tifo dei propri sostenitori e alimentato dai 7 punti portati a casa nei gironi, con 8 gol fatti e 2 subiti. Dall'altra parte però, la Danimarca vuole riconfermarsi da outsider dopo la semifinale centrata a Euro 2021. Per farlo, la squadra di Kasper Hjulmand potrà appoggiarsi sulle certezze costruite nel girone C, dove ha messo in fila tre pareggi, fermando anche l'Inghilterra. La vincente, affronterà la squadra che passerà il turno tra Spagna e Georgia.