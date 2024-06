Germania-Danimarca, le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Finalmente ci siamo. Gli Europei di Germania 2024 sono finalmente arrivati al momento del dentro o fuori, della gara secca, della fase a eliminazione diretta, con gli ottavi di finale che sono pronti a partire. Niente più incastri, classifiche avulse o migliori terze da piazzareE dopo Svizzera-Italia sarà la volta di, secondo ottavo di finale in programma, il primo della parte alta del tabelloni. Il calcio d'inizio si svolgerà al Westfalen Stadion o Signal Iduna Park di Dortmund a partire dalle 21 di sabato 27 giugno 2024. Fra la prima classifica del girone A e la seconda del gruppo C si giocherà tutto in 90 minuti e, se necessario, supplementari e rigori.

Partita: Germania-Italia

Data: sabato 29 giugno 2024

Orario: 21:00

Canale TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Streaming: Sky Go, NOW TV

Germania-Danimarca sarà visbile in diretta tv soltanto su Sky che la trasmetterà attraverso i canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) mella serata di sabato 29 giugno 2024 a partire dalle 21. In streaming, invece, la partita sarà visibile tramite l'app di SkyGo e Now, scaricabile su smart tv, ma anche su qualsiasi dispositivo mobile (pc, smartphone, tablet), Amazon firestick, Google Chromecast e attraverso le console Xbox e PlayStation.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Svizzera-Italia in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Sky non ha ancora comunicato i commentatori della gara.Non la miglior Germania, non la più brillante Danimarca di sempre con i due ct Nagelsmann e Hjulmand che dovranno fare i conti con due defezioni. Tah e Hjulmand non saranno disponibili per squalifica, Rudiger è in dubbio ma dovrebbe recuperare dall'infortunio ai flessori accusato nel corso della seconda partita del girone. Havertz e Hojlund confermati al centro dei due attacchi.

Neuer; Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz. Ct. Nagelsmann.Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Maehle, Delaney, Eriksen, Hojbjerg, Kristiansen; Hojlund, Wind. Ct. Hjulmand.