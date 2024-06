AFP via Getty Images

Di seguito la rassegna degli episodi da moviola di, la gara inaugurale di Euro 2024 a Monaco tra i padroni di casa e i britannici nel contesto del gruppo A.GERMANIA-SCOZIA, venerdì 14 giugno ore 21Assistenti: Nicolas Danos, Benjamin Pages FRAQuarto uomo: François Letexier FRAVar: Jérôme Brisard FRA42' - Mischia in area scozzese, Porteus spazza ma travolge Gundogan: l'arbitro viene richiamato al Var e assegna il rigore alla Germania, espellendo di conseguenza il difensore per fallo su chiara occasione da gol.

25' - Episodio per la Germania: Tierney entra in ritardo su Musiala pericolosamente a ridosso dell'area, Turpin indica il dischetto. Controllo del Var, che segnala che il fallo è avvenuto fuori dall'area per poi concludersi all'interno.