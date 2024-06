Germania-Scozia, le pagelle di CM: Musiala un diamante, Neuer si gira i pollici. Porteous horror

Germania-Scozia 5-1: Si gira i pollici per 90 minuti.: La fascia destra porta il suo nome, bravo a pescare Wirtz con un bel cross rasoterra sul gol che sblocca la partita.: Sarebbe da 7 per la partita di precisione e intraprendenza (sfiora anche il gol dalla distanza), ma è suo l'autogol che regala il 4-1 alla Scozia nel finale.: Sempre all'altezza della linea di centrocampo con Rüdiger, gestisce il pallone senza difficoltà in fase di costruzione. Unico neo, il giallo che prende nel secondo tempo a risultato già acquisito.

: Meno cercato rispetto a Kimmich, è comunque preciso e si cala bene nella parte prendendo confidenza nel secondo tempo.: Il suo nome è il meno altisonante nella rosa di Nagelsmann, ma il suo lavoro è prezioso. Se Kroos è il poliziotto buono dai piedi fatati, lui è quello cattivo, che fa il lavoro sporco e lotta in mediana. (Dal 46': Meno roccioso di Andrich ma preciso nel far girare palla): Si abbassa in costruzione ad affiancare Tah e Rüdiger ed è dappertutto in mezzo al campo. Da un suo lancio nasce l'azione del gol di Wirtz. Il solito metronomo. Siamo sicuri che voglia ritirarsi? (Dall'80': si iscrive anche lui all'elenco dei marcatori con un bel destro a giro al 93')

: L'esordio nella sua città (Monaco, dove gioca col Bayern) gli porta bene. E' la scintilla dell'attacco tedesco, un diamante che regala dribbling e fantasia. Il migliore di una bellissima Germania. Bomba sotto la traversa per il gol del 2-0. (Dal 74': Geometrie e precisione. In più si guadagna anche il rigore che vale il 3-0.: Con Musiala fa venire il mal di testa ai difensori scozzesi. Pericoloso dopo 5 minuti, ce ne mette poco più di 10 per trovare il gol del vantaggio con un destro a incrociare. (Dal 62': Ha una bella occasione appena entrato, ma spreca. La partita gli chiede poco e lui non brilla particolarmente)

: E' generoso sul gol di Musiala e raggiunge Gotze per gol in nazionale trasformando il rigore del 3-0. (Dal 62' Fullkrug 6,5: Mette a segno il 4-0 al primo pallone toccato e solo un fuorigioco gli nega la gioia della doppietta. Vero numero 9): E' il suo esordio ufficiale sulla panchina della Germania, accompagnato da aspettative e qualche mugugno legato ad alcune decisioni forti sulle convocazioni. Ma il gioco dominante della sua squadra e l'inesistente opposizione della Scozia spazzano via tutte le ansie e regalano un esordio da sogno alla Germania, che aveva perso la prima partita dei gironi ai Mondiali 2018, Europei 2021 e Mondiali 2022.

: Fa un paio di interventi, ma può poco contro la pioggia di palloni che gli spara addosso la corazzata tedesca.: Intervento horror in area su Gündogan, lascia la Scozia in 10 a fine primo tempo. Disastroso.: Non è il peggiore del terzetto di difesa, ma anche lui fa molta fatica a limitare Havertz.: Ferma Musiala alla prima incursione ed esulta come avesse segnato. Poi gli viene presentato il conto. Ed è molto salato. (Dal 76' McKenna S.V.): Capita sul lato di campo dove imperversa Wirtz e quindi è costretto a rincorrere per tutta la partita. Si fa anche ammonire a inizio ripresa.

: E' il giocatore di maggiore esperienza, ma non riesce a prendersi la squadra sulle spalle nei momenti di difficoltà. Scompare tra le maglie bianche dei tedeschi.: E' il suo compleanno, ma la Germania non fa regali. (Dal 66': Entra e la Germania fa 4-0, non la tocca quasi mai): Come McTominay è tra i più esperti, ma soffre Kimmich e i pochi palloni che tocca li appoggia con timore.: Nel prepartita si è parlato troppo della sua possibile esultanza e forse anche lui aveva la testa altrove (Dal 66': vedi Gilmour)

: Si sacrifica in fase di non possesso, soprattutto nel secondo tempo quando non c'è più una punta. (Dall'82': Se ti trovi davanti una coppia di difesa formata da due freschi campioni di Germania (Tah) e di Spagna ed Europa (Rüdiger), c'è ben poco da fare. Loro palleggiano e lui corre. Sostituito all'intervallo. (Dal 46': Entra in campo a esito già scritto, non fa malissimo ma niente di più).: La sua squadra approccia in modo totalmente sbagliato e non riesce a reagire. Ha qualche arma in panchina e potrebbe almeno riorganizzare la squadra quando la Germania sembra poter dilagare, ma si rassegna subito e cerca solo di evitare l'imbarcata nel secondo tempo. Senza riuscirci.