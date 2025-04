Getty Images

, ritorno quarti di finale Europa League.(4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. (A disp. Provedel, Furlanetto, Gigot, Vecino, Dele-Bashiru, Noslin, Dia, Tchaouna, Hysaj, Nuno Tavares). All. Baroni.(4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge. (A disp. Faye Lund, Brondbo, Nielsen, Auklend, Moe, Brunstad Fet, Helmersen, Maatta, Sorli, Hansen, Jensen). All. Knutsen.Lazio-Bodo/Glimt (calcio d'inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per il ritorno dei quarti di finale in Europa League. Si (ri)parte dal 2-0 dell'andata per i norvegesi, con doppietta di Saltnes.

Allo Stadio Olimpico di Roma arbitra il tedesco Daniel Siebert, assistito dai connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn, con Daniel Schlager quarto uomo, Bastian Dankert e Benjamin Brand al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Patric, Romagnoli, Vecino e Zaccagni da una parte; Berg, Bjørkan, Evjen e Gundersen dall'altra.Chi passa il turno in semifinale trova la vincente della sfida fra Tottenham ed Eintracht Francoforte (1-1 all'andata).