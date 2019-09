Rachid Ghezzal, nuovo giocatore della Fiorentina, si è presentato in conferenza stampa: “Lasciare il Leicester? Al Leicester ero arrivato perché il mister mi conosceva e mi ha voluto, anche se per lui le cose non sono andate bene. Quando c’è stata la possibilità di raggiungere un club storico come la Fiorentina, non ho avuto alcun dubbio.”



Trattativa? Ho firmato praticamente alla fine del mercato, è stata una giornata molto stressante. Il mio agente mi ha parlato dell’interesse e ho fatto subito i bagagli per arrivare alla Fiorentina. Quando i due club hanno trovato l’accordo ho tirato un sospiro di sollievo.



Dove vorresti giocare? Sono un giocatore tecnico, mi piace prendere alla sprovvista l’avversario. Mi piace fare gli assist, soprattutto partendo da destra, anche se sono mancino. Voglio fare il possibile per aiutare la Fiorentina.



Perché la Serie A? Credo che la Serie A sia tornata alla ribalta, grazie a grandi giocatori e grandi squadre. Ho scelto io di venire qui, per me è allo stesso livello della Premier League e della Liga. Mio fratello mi ha consigliato di venire in Italia.



Pronto per la Juventus? Una partita così importante subito, per noi sarà una grandissima possibilità per fare. Voglio mettermi in gioco e fare bene da subito.

Ribery? Sicuramente anche grazie a lui la Serie A è molto migliorata. Per noi è una fortuna averlo in squadra, sicuramente aiuterà i giovani dentro e fuori dal campo. Ovviamente per noi francesi è un modello, come molti di noi è partito da zero, arrivando ai massimi livelli con il duro lavoro.



Numero 18? Era il numero di mio fratello in Italia, voglio onorarlo.



Jovetic? Non ci ho parlato, so che è stato qui e che ha fatto molto bene. Questa è un’altra dimostrazione che a Firenze sono passati grandi giocatori, e anche io voglio lasciare qualcosa.”