Girona-Barcellona: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Partita: Girona-Barcellona

Data: domenica 15 settembre

Orario: 16:15

Canale tv: /

Streaming: Dazn

Tocca al derbi catala' in Spagna: ildi Hansi Flick, dopo un avvio di stagione lanciatissimo, cerca riscatto nella sfida tutta regionale contro ilallenato da Michel, capace, nella scorsa stagione, di battere i cugini ben due volte con due 4-2, sia a Montjuic sia a Montilivi. E' proprio nel fortino biancorosso che si gioca l'andata del 2024/25, una partita che promette spettacolo.- Girona-Barcellona è un'esclusiva DAZN: l'app della piattaforma si può scaricare, con successiva sottoscrizione di un abbonamento, anche su una moderna tv. Sarà possibile vedere in streaming la partita sempre attraverso DAZN che trasmetterà Girona-Barcellona anche su tutti i dispositivi mobili, come un cellulare, un tablet o un computer.

- Il match tra Girona e Barcellona sarà affidato alla telecronaca di Lorenzo Del Papa.Gazzaniga; Alejandro Francés, David Lopez, Blind, Gutierrez; Ivan Martin, Romeu, Herrera; Tsygankov, Abel Ruiz, Gil. Allenatore: Michel.: Ter Stegen; Koundé, Cubarsi, Iñigo Martínez, Alejandro Balde; Dani Olmo, Casadó, Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha