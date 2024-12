Giudice Sportivo Serie A: stop per Toure e altri tre, le decisioni

Getty Images

Una giornata di stop per Souleymane. E' questa la decisione del, che ha reso noti tutti i provvedimenti dopo laIl difensore dell'Udinese, espulso nei primi minuti di gioco contro il Genoa per una gomitata a Zanoli, ha rimediato un turno di squalifica.Come lui fermati Diego, Nicolòe Johan Felipe: i tre erano diffidati e sono stati ammoniti, facendo scattare la squalifica.Entrano in diffida Taty, Saul, Mario, Nicolò, Liam, Razvan, Aarone Sebastian. Multe per. Di seguito tutte le decisioni.

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 3 dicembre 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:Gare del 29-30 novembre 1-2 dicembre 2024 - Quattordicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:Il Giudice sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata andata i sostenitori delle Società Bologna, Cagliari, Como, Juventus, Lazio, Monza, Napoli, Parma, Roma, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,deliberasalvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi, fumogeni e bottigliette di plastica nel recinto di giuoco e, per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, lanciato un accendino nel recinto di giuoco e, per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

Souleymane Isaa (Udinese): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.Diego (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).Nicolo (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).Johan Felipe (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

Valentin Mariano Jose (Lazio)Saul Basilio (Torino)Nicolo (Juventus)Liam (Empoli)Razvan Gabriel (Cagliari)Aaron (Genoa)Sebastian (Torino)Mario (Lazio)