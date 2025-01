Giugliano-Foggia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Uno dei due anticipi della venticinquesima giornata del Girone C di Serie C, oltre a Cavese-Team Altamura, prevede la sfida traClassifica pressoché parallela per partenopei e rossoneri, distanziati di 2 punti (31 e 29): la squadra di Bertotto deve interrompere il filotto da dimenticare di 3 ko consecutivi e riprendere la marcia verso un piazzamento Playoff; quella di Zauri, capace di risollevare i Satanelli in seguito ad una partenza horror, adesso si ritrova a cavallo tra ambizioni e il pericolo di tornare ad essere coinvolta nella lotta per non retrocedere.Tutto ciò che c'è da sapere su Giugliano-Foggia potete trovarlo scorrendo questa pagina: data, orario, canale tv, dove vedere la gara in streaming e le formazioni.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Giugliano-Foggia in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Giugliano-Foggia sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (251)Giugliano-Foggia, in streaming, sarà disponibile sia su NOW che su Sky Go.