Foggia, UFFICIALE: colpo Dutu dal Pineto

un' ora fa



Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Eduard Dutu che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2025.



"Dutu, difensore classe 2001 nato a Roma con doppia cittadinanza Italo-romena, cresce calcisticamente nelle giovanili della Fiorentina proprietaria del suo cartellino. Nel 2022 fa il suo esordio tra i professionisti nelle fila della Reggina e, successivamente, calca i campi del Gubbio, Ancona, Virtus Francavilla e Pineto. Nella sua carriera ha totalizzato 69 presenze in serie C.



Ecco le sue prime parole in rossonero: “Sono felice di arrivare a Foggia. Conosco il momento difficile che sta vivendo questa piazza ma sono pronto a dare tutto me stesso”.