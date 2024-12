Giuntoli annuncia: "Conceiçao rimane alla Juventus al 100%"

AFP via Getty Images

Cristiano Giuntoli, CFO della Juventus, ha parlato ad Amazon Prime Video e Sky prima della gara di Champions League contro il Manchester City:



"Vogliamo fare sempre più e sempre meglio, siamo contenti che Motta non si attacchi ad alibi ma obiettivamente ne son successe tante, teniamo duro ancora un po' e aspettiamo alcuni rientri. Pensiamo poco all'esterno, solo a noi. Si è visto un atteggiamento straordinario dei ragazzi, stanno dando tutto".



PROGETTO - "Siamo partiti con un progetto nuovo, con rispetto del bilancio e tanta voglia di lanciare giovani, vogliamo arrivare in vetta nel minor tempo possibile. Ci sono tanti debuttanti in questa competizione, siamo contenti di giocare stasera".

- "I rapporti con Conceiçao e con l'agente sono ottimi, vogliamo che resti con noi. Probabilità che resti con noi? 100%". Il riscatto di Conceiçao costerà alla Juventus, dopo l'onere del prestito di 7 milioni, ulteriori 30 in estate."Bella, sarà la primavera a dirci la verità, di sicuro dovremo fare qualcosa a gennaio. Abbiamo esigenza in difesa e poi staremo attenti a qualsiasi opportunità"