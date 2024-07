Getty Images

Gli acquisti più costosi per ogni club della Serie A 2024/25: bis per Higuain e Simeone

La Serie A 2024/25 è pronta a partire. Tutti a caccia dell'Inter campione in carica dopo la conquista del 20esimo Scudetto, le tre neo promosse Parma, Como e Venezia prendono il posto delle retrocesse Frosinone, Sassuolo e Salernitana.



Griglia di partenza al completo, non le rose delle squadre con le varie dirigenze al lavoro per perfezionare acquisti utili e colpi ad effetto. Ma quali sono i più costosi per ognuno dei club del massimo campionato?



Il portale Transfermarkt.it ha stilato l'elenco per ciascuna delle 20 squadre della Serie A 2024/25, evidenziando i tre colpi più costosi nella storia per ognuna di esse. Gonzalo Higuain e Giovanni Simeone sono gli unici due giocatori ad apparire due volte in questo elenco.