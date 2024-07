Gli argentini più costosi in Serie A: Soulé supera Lautaro

Getty

JUVENTUS, E' FATTA PER SOULE' ALLA ROMA

E' l'estate di. La stagione trascorsa in prestito alè stata quella della consacrazione per il talento classe 2003, tornato allama solo di passaggio.Lainfatti si è aggiudicata Soulé, al termine di una serrata trattativa e battendo l'agguerrita concorrenza dalla Premier League (Leicester e West Ham). Un rinforzo per Daniele De Rossi e un nuovo membro della colonia argentina in giallorosso conIl tutto in un affare che tra parte fissa e bonus può toccare i: per Soulé, la Roma si è accordata per versare alla Juventus. Cifre che renderanno il 21enne uno dei giocatori albicelesti più pagati nella storia della Serie A.

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei calciatori argentini più costosi del massimo campionato. Considerando anche solo la parte fissa,e con i bonus facili potrebbe agganciare un altro nerazzurro in fondo alla top-10.Tutti però sono ben lontano dal podio di questo speciale elenco di giocatori.