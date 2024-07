Getty e Calciomercato.com

Serie A 2024/25, le formazioni tipo

Redazione CM

12 minuti fa



La Serie A 2024/25 è pronta a partire, i 20 club partecipanti sono ai blocchi di partenza e sfruttano il mercato per completare le rose a disposizione dei loro allenatori.



Le big vanno a caccia dell'Inter campione in carica, i giocatori di Simone Inzaghi hanno conquistato nel 2023/24 lo Scudetto della seconda stella, altre vanno a caccia di conferma e le neo promosse (Parma, Como e Venezia) vogliono ben figurare nel massimo campionato.



Intanto il calciomercato va avanti, la finestra estiva è aperta fino al 30 agosto 2024. Gli acquisti e le cessioni modificano gli organici e non solo, incidono direttamente sulle formazioni tipo delle squadre: tutti gli aggiornamenti sui potenziali titolari.