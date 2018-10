Servito per far transitare dal Ticino in Ciociaria due calciatori giovani e di buon profilo, ma di incerta definizione quanto a controllo dei loro diritti economici.Entrambi arrivati al Frosinone in agosto, entrambi provenienti dal club della Challenge League, la Serie B svizzera.Circostanza che già di per sé desta curiosità. Come mai una società della Serie A italiana, sia pur neopromossa, va a pescare calciatori presso una squadra di così modesto livello?E la principale sta nel fatto. Anzi, sotto il controllo del club ticinese i due calciatori sono rimasti lo stretto indispensabile. Lo strettissimo, bisognerebbe dire nel caso dell'uruguayano.I dati messi a disposizione da Transfermarkt raccontano chegiusto nell'ultimo giorno di calciomercato in Italia.Le due operazioni di mercato lo lasciano credere. E al tempo stesso inducono a interrogarsi sul perché di tale partnership fra il club ticinese e il Frosinone. Ma a questo punto è bene analizzare i termini dei due trasferimenti.Dopo un inizio di stagione condizionato da problemi fisici, l'olandese ha esordito con la maglia del Frosinone nella partita persa in casa contro il Genoa. In quella circostanza Vloet ha giocato il quarto d'ora finale. Cui vanno aggiunti gli ultimi 12' della successiva gara giocata all'Olimpico di Torino contro i granata, durante i quali il calciatore ha anche piazzato dei buoni spunti.Piuttosto, bisogna spostare l'attenzione sui suoi trasferimenti per farsi un'idea più chiara. Dopo essere passato dalle giovanili alla prima squadra del, nell'estate del 2017 Vloet, che è figlio d'arte (il padre Wiljan è stato calciatore, allenatore e dirigente di club), viene ceduto al. Quest'ultimo è une spende 100 mila euro per acquisire le prestazioni del calciatore. Vloet disputa una buona stagione 2017-18, collezionando 31 presenze e 4 gol. Già durante la finestra invernale 2018 di calciomercato si parla dell'interessamento da parte di club italiani, ma poi la scorsa estate è il Frosinone a accelerare per acquisire l'olandese.Nel mese di luglio Vloet viene dato ripetutamente vicino alla società guidata dalla famiglia Stirpe, e l'affare sembra in procinto di concludersi ().Ciò che lascia pienamente spiazzati i giornalisti ticinesi ( LEGGI QUI ). Perché, nonostante che non sia un fenomeno, Vloet è comunque fuori portata per la società rossoblu.Fra l'altro, il club ticinese nemmeno annuncia attraverso il sito ufficiale l'acquisizione del calciatore. Provvede la testata olandese BN DeStem a chiarire la situazione., la sua vera destinazione è Frosinone. E l'articolo fa esplicito riferimento al fatto che “in Svizzera il clima fiscale è più favorevole che in Italia” ().Il trasferimento di Vloet al Chiasso è datato 23 luglio. Poi il 13 agosto egli viene ceduto al Frosinone. In prestito. La profezia di BN DeStem si avvera. Quanto ai denari usati dal Chiasso per acquisire Vloet, e alla loro provenienza, mettetevi l'anima in pace. Dalla Svizzera non avrete mai chiarimenti.Come nel caso di Vloet, l'avvio di stagione dell'attaccante uruguayano al Frosinone è condizionato dagli infortuni.(giusto per tenersi bassi) gioca gli ultimi 19 minuti della gara contro la Lazio all'Olimpico (terza di campionato), poi subisce un incidente muscolare e da quel momento è ai box.Che sono molto elevate, e sono state confermate dalla buona stagione 2017/18 disputata con la maglia dell'Anversa, nella Jupiler League belga. Nel 2017 Ardaiz è stato al centro di un trasferimento, che a sua volta è un club il cui pacchetto azionario è controllato al 70% da un fondo d'investimento inglese denominato TMG Sports ( LEGGI QUI ). La cessione di Ardaiz al Tanque Sisley replica lo schema della cessione di Vloet al Chiasso.rispetto a quello cedente; ma al tempo stesso è chiaro da subito che il giocatore non scenderà mai in campo per il club che formalmente ne controlla i diritti federali e economici ().Come se non bastasse lo scorso 2 febbraio, a pochi giorni dall'inizio del campionato nazionale,Il club è debitore verso i calciatori per 380 mila dollari, e non avendo sanato le pendenze viene messo fuori causa ( LEGGI ).Per l'intera durata della fase di Apertura del torneo (il girone d'andata), il calendario rimane compilato con le partite del club escluso, che infatti figura in fondo alla classifica finale con 0 punti raggranellati in 15 giornate mai disputate. Inoltre, dopo l'esclusione del Tanque dal torneo nazionale QUI ) e non si fida della girandola di agenti che si muovono intorno al calciatore.Uno è l'argentino, l'altro è l'uruguayano. Che, per pura coincidenza, ha dei significativi trascorsi nel calcio ticinese. A luglio 2014 rileva il 40% del Lugano. Da chi? Da, presidente e proprietario del Genoa allora come adesso (). L'avventura luganese di Bentancur dura un anno, nel corso del quale si parla persino di una sua partnership conper controllare il club ticinese ().Poi l'agente uruguayano cede la sua quota ma non perde contatto col cantone svizzero italiano. E d'incanto, subito dopo lo scorso Ferragosto,Che lo rileva da un club inattivo e a titolo gratuito, secondo quanto riferisce Transfermarkt. Quindi il giorno dopo passa al Frosinone, anche lui in prestito. E fanno due prestiti in quattro giorni.Se ne ricava che. E in attesa di sapere se alle due transazioni estive ne seguiranno delle altre, è il caso di guardare un po' dentro al club ticinese.. In quei giorni la International Sport Promotion cede la quota di controllo (63%) alla QUI ).di cui però non si conosce ancora l'identità a quasi un anno dalla scalata.Chi è rimasto in sella nel club ticinese è il direttore sportivosia a Lugano che al Genoa. E che da direttore generale del Chiasso, nel trattare i trasferimenti di Vloet e Ardaiz, si è imbattuto in un consulente di mercato del Frosinone chiamato. Una delle più tristi storie del nostro calcio, cui l'attuale direttore generale del Chiasso ha dato il proprio contributo con una dichiarazione contro i giocatori che ha fatto il giro del mondo: “” ( LEGGI QUI ). Un tipo pacato. Che magari, con la schiettezza che lo contraddistingue, potrebbe spiegare il senso dei due trasferimenti da Chiasso a Frosinone. O anche fare i nomi dei soci proprietari, una volta per tutte.Infine c'è da precisare un dettaglio: cheE che ciò è stabilito da una sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport () datata 5 maggio 2015 (protocollo 2014/A/3536) , per mezzo della quale è stata revocata o la sanzione elevata dalla Fifa nei confronti degli argentini delper una “triangolazione” effettuata attraverso uno dei club specializzati in questo tipo di operazioni: l'uruguayanoIn quell'occasione il TAS ha azzerato i 15.000 franchi svizzeri di multa (con ammonimento di sanzione più grave in casi di recidiva), e ha accompagnato la decisione con la dichiarazione secondo cui questo tipo di transazioni non sia da considerarsi illecito.O chi per loro, dopo i dovuti accertamenti.