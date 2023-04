Lazio-Juventus, 29esima giornata di Serie A, minuto 39': gol di Milinkovic-Savic che sembra sbilanciare nettamente Alex Sandro prima di mettere in rete. Dopo un check del Var la rete viene convalidata da Di Bello. La panchina della Juve esplode nella protesta, Bonucci viene ammonito e un membro dello staff espulso.



Dopo la partita, l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, commenta così: "La mia impressione da lontano è che potesse fischiare fallo. La partita è finita con un paio di ospiti la Juventus doveva finire in nove, il fallo del primo tempo di Locatelli è rosso e poi è stato salvaguardato Cuadrado. Zaccagni è bene ce lo lascino a noi".



Sul fronte Juve, invece, assente Max Allegri per influenza, tocca a Marco Landucci prendere la parola: "Noi non facciamo polemica, decide l'arbitro, noi ci rimettiamo alle sue decisioni. Accettiamo il verdetto del campo, ma forse il pareggio era il risultato più giusto".



Durante la serata e anche il giorno dopo, sui social la polemica continua, con tweet di tifosi e addetti ai lavori, pro e contro. E voi come la pensate? Gol buono o da annullare? Dite la vostra nei commenti!