Gol di Dybala o autogol di Masina? Cos’è successo in Roma-Torino

Al 20’ del primo tempo Paulo Dybala sblocca Roma-Torino, posticipo del turno infrasettimanale di Serie A che si gioca tra la contestazione dei tifosi giallorossi per i recenti risultati negativi della squadra di Juric.



GOL DI DYBALA O AUTOGOL DI MASINA? - Scelto dall’allenatore come terminale offensivo del 3-4-2-1 giallorosso a causa del forfait di Dovbyk, Dybala ha approfittato dell’errore di Linetty per intercettare un retropassaggio, aggirare Milinkovic Savic e calciare a porta vuota di sinistro da posizione defilata. Nel tentativo di evitare il gol e deviare il pallone, Masina va in scivolata provando con un complicatissimo colpo di tacco a tenerla in campo, ma involontariamente se la trascina in porta.

- Al momento il gol è stato assegnato all’attaccante della Roma, che con questa rete ha eguagliato Gonzaloa quota 125 gol, raggiungendo così la terza posizione tra i migliori marcatori argentini in Serie A , dietro solamente ad Hernán(153) e Gabriel(184). Per Dybala si tratta del secondo gol stagionale dopo quello del 22 settembre su rigore contro l’Udinese: più di un mese a secco fino alla gara col Torino, sbloccata grazie a un errore di Linetty.