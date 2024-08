Gosens, nuovo sondaggio per un ritorno in Serie A

Getty Images

sta provando a fare di tutto per tornare in Serie A e nelle uiltime settimane il lavoro del suo agente ha portato a contatti continui con diversi club italiani, ovviemente dato il profilo del terzino tedesco, di fascia medio-alta, per provare a trovare una via d'uscita dal contratto in scadenza 30 giugno 2028 con l'Union Berlino.Dopo i sondaggi di inizio mercato del, in questi intensi giorni di fine mercato sono sfumati prima il ritorno(che ha preferito investire su Cuadrado e Bellanova dirottando a sinistra Zappacosta) poi ilche per il momento ha scelto di mettere in stand by l'opzione.

E allora, come riportato da Sky Sport, nelle ultime ore su Gosens si è fatta sotto la, che ha chiesto informazioni con un sondaggio diretto, per capire la fattibilità di un'operazione in prestito. L'Union Berlino, finora, non ha mai aperto a questa formula.