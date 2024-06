LightRocket via Getty Images

Gravina: "Fifa e Uefa non capiscono il nuovo organo di controllo sui conti. Spero niente sanzioni"

12 minuti fa



Gabriele Gravina, numero uno della Figc, ha parlato al termine del consiglio federale, non nascondendo una certa preoccupazione in merito alla resistenza dei principali organi calcistici internazionali sulla nascita della commissione di controllo sui conti delle società professionistiche italiane.



"C’è molta resistenza da parte di FIFA e UEFA, non riescono a comprendere l’esigenza di questo tipo di attività. Ci hanno preannunciato che arriverà a breve una loro comunicazione. Ci auguriamo che ci sia un richiamo di carattere generale, senza proposte di eventuali sanzioni. Le finalità del decreto-legge sono condivisibili, ma non lo strumento. Affronterò il tema in Commissione alla Camera ripetendo che il problema non sono i controlli ma i principi fissati a monte affinché quei controlli possano essere efficaci".